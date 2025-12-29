PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feuerwerk im Visier - unbekannte Täter stehlen Pyrotechnik aus Frachtcontainern

Landkreise Rostock, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim (ots)

In den Landkreisen Rostock (Sievershagen), Nordwestmecklenburg (Kritzow) und Ludwigslust-Parchim (Lübz) haben sich bislang unbekannte Täter nach aktuellem Erkenntnisstand gewaltsam Zugang zu insgesamt drei Frachtcontainern verschafft und eine bislang nicht abschließend definierbare Menge der in den Containern deponierten Pyrotechnik entwendet. Diese Pyrotechnik sei für den offiziellen Feuerwerksverkauf durch einen jeweils örtlichen ansässigen Discounter in den Containern gelagert gewesen.

Im Zuge der ersten Ermittlungsergebnisse seien die Container vermutlich im Zeitraum der zurückliegenden Fest- und Feiertage angegriffen worden. Abschließende Angaben zu den entstandenen Stehl- und Sachschäden liegen gegenwärtig nicht vor. Allein der Stehlschaden zum Sachverhalt in Lübz liege laut Angaben der geschädigten Firma jedoch bereits bei mindestens 12.000 Euro. An den jeweiligen Tatorten wurde diverses Spurenmaterial sichergestellt, welches im Weiteren ausgewertet wird.

Zu allen Sachverhalt liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu möglichen Tätern vor. Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gesucht, die relevante Beobachtungen im Bereich der folgenden Tatorte gemacht haben: - Sievershagen, Ostsee-Park-Straße 1a - Kritzow, Karpendieck 3a - Lübz, An der Brücke 1

Hinweise nimmt jede beliebige Polizeidienststelle, der polizeiliche Notruf sowie auch Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

