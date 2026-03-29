Feuerwehr Neuss

FW-NE: Zimmerbrand mit Menschenrettung | Eine verletzte Person

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Neuss (ots)

Am Samstag, den 28.03.2026, wurde die Feuerwehr um 13:44 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Further Straße alarmiert. Anwohner hatten zuvor eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss festgestellt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat dichter Rauch aus einem Fenster. Am danebenliegenden Fenster befand sich eine Person, die die Wohnung aufgrund des Brandes nicht mehr eigenständig verlassen konnte.

Die Person wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Zeitgleich ging ein Team unter Atemschutz zur Brandbekämpfung über den Treppenraum vor. Der Brand in der Küche konnte zügig gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet und mit zwei Teams unter Atemschutz Brandschutt entfernt. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Der Bewohner wurde nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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