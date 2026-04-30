Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand eines Garagenanbaus droht auf Wohnhaus überzugreifen | Schnelle Brandbekämpfung verhindert Ausbreitung

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Neuss (ots)

Am Mittwochmittag, den 29.04.2026, wurde die Feuerwehr Neuss um 12:12 Uhr zu einer Feuermeldung auf den Schlehenweg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Anbau an einer Garage in voller Ausdehnung in Flammen. Aufgrund der unmittelbaren Nähe bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreift.

Unverzüglich wurde ein Löschangriff eingeleitet. Ein Team ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor, während ein weiteres Rohr in Stellung gebracht wurde. Durch das schnelle Vorgehen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes erfolgreich verhindert werden.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt, um verbliebene Glutnester abzulöschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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