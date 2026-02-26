PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

L1095/ Pöritzsch-Zoppoten (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr kam es gestern im Bereich der Landesstraße 1095 zwischen Pöritzsch und Zoppoten zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 77-Jährige bemerkte mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne einen vorausfahrenden Radfahrer in Richtung Zoppoten nicht und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der 42-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich dadurch schwer. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus, über den Gesundheitszustand können gegenwärtig keine abschließenden Angaben gemacht werden. Das Fahrzeug der 77-Jährigen wurde durch deren Bekannte abgeholt, welche auch die Betreuung der unter Schock stehenden Frau übernahmen. Kurz nach 19 Uhr galt die Unfallaufnahme als beendet und die Straße war wieder vollends befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 10:13

    LPI-SLF: Unfall - glücklicherweise ohne Verletzte

    B90/ Bad Lobenstein- Gefell (ots) - Glücklicherweise unverletzt blieben mehrere Insassen eines Unfallfahrzeuges, nachdem ein junger Fahrer mit seinem Skoda am Mittwochabend von der Bundesstraße 90 abkam. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 22-Jährige die Strecke von der Anschlussstelle Bad Lobenstein kommend in Richtung Gefell. In einer Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:38

    LPI-SLF: Unbekannte Person verbrennt vermutlich Hausmüll im Wald

    Frössen (Bad Lobenstein) (ots) - Am Mittwoch, dem 25.02.2026, gegen 20:45 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in einem Waldstück nahe der Ortslage Frössen ein Feuer entfacht worden sei. Beim Eintreffen der Beamten war der Brand bereits gelöscht. Das Feuer befand sich in einer alten Badewanne, in der nach ersten Erkenntnissen Unrat, vermutlich Hausmüll, ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 08:35

    LPI-SLF: Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

    Remda (ots) - Am Mittwoch, dem 25.02.2026, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 85-jähriger Autofahrer die L 1050 aus Richtung Remda in Richtung Breitenherda. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dort prallte das Fahrzeug gegen ein Rohr der Straßenentwässerung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren