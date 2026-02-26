Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit schwerverletztem Radfahrer

L1095/ Pöritzsch-Zoppoten (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr kam es gestern im Bereich der Landesstraße 1095 zwischen Pöritzsch und Zoppoten zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 77-Jährige bemerkte mutmaßlich aufgrund tiefstehender Sonne einen vorausfahrenden Radfahrer in Richtung Zoppoten nicht und stieß seitlich mit diesem zusammen. Der 42-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich dadurch schwer. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus, über den Gesundheitszustand können gegenwärtig keine abschließenden Angaben gemacht werden. Das Fahrzeug der 77-Jährigen wurde durch deren Bekannte abgeholt, welche auch die Betreuung der unter Schock stehenden Frau übernahmen. Kurz nach 19 Uhr galt die Unfallaufnahme als beendet und die Straße war wieder vollends befahrbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell