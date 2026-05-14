Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Überwiegend friedlicher Verlauf der "Veranstaltung" zu Vatertag in Hiddenserborn

Hiddenserborn, Meerbeck (ots)

Cho / Durch die Polizei wird ein überwiegend friedlicher Verlauf der üblichen Ansammlung in Hiddenserborn zu Himmelfahrt 2026 gemeldet. Aufgrund des Regenwetters werden dieses Jahr lediglich 1000 Personen gezählt, die am Kanal, in Höhe der Gaststätte Bad Hiddenserborn feiern. Im letzten Jahr waren es noch mehr als 1500 Personen. Hierbei wurden die zahlenden Gäste innerhalb des Gaststättengeländes nicht mitgezählt. Es kam bis Stand 19 Uhr zu zwei Körperverletzungen und einem Kennzeichen Diebstahl. Ein 24jähriger, alkoholisierter Mann aus Bad Eilsen riss unbemerkt das Kennzeichen eines geparkten Polizeistreifenwagens ab und flüchtete vorerst. Im Rahmen anschließender Personenkontrollen wurde bei dem Mann das Kennzeichen gefunden sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

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