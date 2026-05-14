Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Nachmeldung Stand 22 Uhr

Überwiegend friedlicher Verlauf der "Veranstaltung" zu Vatertag in Hiddenserborn

beschädigter Funkstreifenwagen

Hiddenserborn / Meerbeck (ots)

Cho / Durch die Polizei wird ein überwiegend friedlicher Verlauf der üblichen Ansammlung in Hiddenserborn zu Himmelfahrt 2026 gemeldet. Aufgrund des Regenwetters werden dieses Jahr lediglich 1000 Personen gezählt, die am Kanal, in Höhe der Gaststätte Bad Hiddenserborn feiern. Im letzten Jahr waren es noch mehr als 1500 Personen. Hierbei wurden die zahlenden Gäste innerhalb des Gaststättengeländes nicht mitgezählt. Es kam zu zwei Körperverletzungen, einer gefährlichen Körperverletzung, einer Beschädigung eines Streifenwagens und einem Kennzeichen Diebstahl. Ein 24jähriger, alkoholisierter Mann aus Bad Eilsen riss unbemerkt das Kennzeichen eines geparkten Polizeistreifenwagens ab und flüchtete vorerst. Im Rahmen anschließender Personenkontrollen wurde bei dem Mann das Kennzeichen gefunden sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Gegen 21:30 Uhr wird festgestellt, dass an einem geparkten Funkstreifenwagen der rechte Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten wurde. Die Polizei bittet hierzu um einen Zeugenaufruf. Wer kann Angaben zu der genannten Sachbeschädigung am geparkten Funkstreifenwagen machen? Melden Sie sich hierzu bitte bei der Polizei Stadthagen.

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