Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Holzschuppen gerät in Vollbrand

Lingen (ots)

Am 11.05.2026 kam es gegen 18:00 Uhr am Querweg in Lingen zu einem Brand eines Holzschuppens.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein im Garten befindlicher Holzschuppen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Bei Entdeckung des Feuers stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Dennoch entstand leichter Gebäudeschaden.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Lingen, Altenlingen und Holthausen mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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