Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Brand in Haftraum der JVA - Drei Bedienstete leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Montag, den 11.05.2026, kam es gegen 11:35 Uhr in der Justizvollzugsanstalt an der Kaiserstraße in Lingen zu einem Brandgeschehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte ein 25-jähriger Häftling das Bett in seinem Haftraum auf bislang unbekannte Weise in Brand. Bedienstete der JVA bemerkten die Rauchentwicklung und leiteten umgehend entsprechende Maßnahmen ein.

Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Drei Bedienstete der JVA im Alter von 33, 35 und 53 Jahren wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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