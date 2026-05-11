PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es zwischen 18:55 Uhr und 20:20 Uhr in Nordhorn auf dem Parkplatz der Gesundheitspflegeschule zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Cupra Born.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen. Kratzspuren sind auf der Beifahrerseite vorzufinden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:39

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am 09.05.2026 kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Am Strampel" in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten VW T-Roc und verursachte dabei Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:19

    POL-EL: Haselünne - Pkw prallt gegen Bushaltestelle

    Haselünne (ots) - Am 11.05.2026 kam es gegen 06:25 Uhr auf der Meppener Straße in Höhe eines Verbrauchermarktes in Haselünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte anschließend mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Bushaltestelle. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren