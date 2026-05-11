Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Donnerstag, den 07.05.2026, kam es zwischen 18:55 Uhr und 20:20 Uhr in Nordhorn auf dem Parkplatz der Gesundheitspflegeschule zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten schwarzen Cupra Born.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen. Kratzspuren sind auf der Beifahrerseite vorzufinden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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