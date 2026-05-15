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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß zwischen Binnenschiff und Brücke auf dem Mittellandkanal

Pollhagen (ots)

(Thi) Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Mittellandkanal im Bereich Pollhagen zu einem Schiffsunfall, bei dem ein Binnenschiff mit einer Brücke kollidierte. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Die Wasserschutzpolizei erhielt gegen 08:15 Uhr Kenntnis über den Unfall auf dem Mittellandkanal bei Kanal-km 123,37 an der Brückennummer 160.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Binnenschiff den Mittellandkanal aus Richtung Minden kommend in Fahrtrichtung Hannover. Auf Höhe der genannten Brücke wurde das Führerhaus offenbar nicht rechtzeitig abgesenkt, sodass es beim Passieren zur Kollision mit der Brücke kam.

Durch den Zusammenstoß wurde das Führerhaus zerstört und fiel auf einen auf dem Deck abgestellten Pkw. Infolge eines ausgelösten Notstopps wurde das Schiff manövrierunfähig.

Mithilfe eines vorbeifahrenden Binnenschiffes konnte das beschädigte Schiff anschließend zum nahegelegenen Hafen Pollhagen verbracht und dort festgemacht werden.

Personenschäden entstanden nicht. An der Brücke kam es zu Materialabrieb. Der entstandene Schaden am Binnenschiff wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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