Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand einer Strohmiete - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Heemsen (ots)

(Thi) In der Nacht zu Freitag kam es zwischen den Ortschaften Rohrsen und Heemsen zum Brand einer Strohmiete. Die Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am 15.05.2026 wurde der Polizei gegen 01:18 Uhr zunächst ein Feuerschein im Bereich Rohrsen gemeldet. Kurz darauf gingen weitere Notrufe ein, wonach zwischen Rohrsen und Heemsen eine Strohmiete in Brand stehen solle.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte stellten eine bereits in Vollbrand stehende Strohmiete mit etwa 120 Strohballen fest. Der Brandort befindet sich auf einem Feldweg beziehungsweise Acker etwa 150 Meter neben der B 209 zwischen den Ortschaften Rohrsen und Heemsen.

Nach Rücksprache mit der Feuerwehr wurde entschieden, die Strohmiete kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten und Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dauerten zum Zeitpunkt der Berichterstattung weiterhin an.

Während der Brandortaufnahme erschien der geschädigte Landwirt am Einsatzort. Dieser war bereits seit dem Jahr 2022 mehrfach von Bränden seiner Strohmieten betroffen. Bereits im Januar 2025 hatte an derselben Örtlichkeit eine Strohmiete gebrannt.

Eine Selbstentzündung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand, insbesondere aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse, ausgeschlossen werden. Die Polizei geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich zwischen Rohrsen und Heemsen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hoya unter der Telefonnummer 04251-67280 zu melden.

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