Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Stadthagen - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben des Fahrzeughalters wurde ein grauer Ford Fiesta am Mittwoch, den 13.05.2026, in der Zeit zwischen etwa 07:00 Uhr und 14:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Am Krankenhaus" gegenüber des Ärztehauses in Stadthagen beschädigt.

Der Pkw wies anschließend Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugseite auf. Der Schaden wurde erst nach Rückkehr an der Wohnanschrift festgestellt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/9822-0 zu melden.

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