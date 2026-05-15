Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung am Polizeidienstgebäude - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Unbekannte Täter haben vermutlich durch einen Flaschenwurf ein Fenster am Polizeidienstgebäude der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg beschädigt.

Die Beschädigung wurde am 13.05.2026 gegen 09:00 Uhr am Polizeidienstgebäude am Amalie-Thomas-Platz 1 in Nienburg festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 29.04.2026, 12:00 Uhr, und dem 12.05.2026, 12:00 Uhr.

Durch den mutmaßlichen Flaschenwurf wurde ein Kunststofffenster im Erdgeschoss beschädigt. Dabei platzten Teile einer Querstrebe ab, zudem wurde eine der drei Fensterscheiben leicht beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.300 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Polizeidienstgebäudes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 bei der Polizei Nienburg zu melden.

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