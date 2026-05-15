Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Spaßiger Tag" endet mit Strafanzeige - Polizeikennzeichen bei Vatertagsfeier entwendet

Bad Hiddenserborn (ots)

(Thi) Der Vatertag in Bad Hiddenserborn lockte auch in diesem Jahr wieder mehrere hundert Feiernde an. Neben ausgelassener Stimmung sorgte jedoch ein 24-Jähriger für einen eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Im Rahmen des Himmelfahrtseinsatzes stellte der Einsatzleiter gegen 18:15 Uhr fest, dass das hintere Kennzeichen eines abgestellten zivilen Streifenwagens entwendet worden war. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand nahe des Veranstaltungsgeländes abgestellt worden.

Die eingesetzten Beamten nahmen umgehend die Nahbereichsfahndung auf - mit schnellem Erfolg: Etwa 500 Meter entfernt, in der Bornstraße in Meerbeck, fiel den Beamten ein Mann auf, unter dessen Jacke deutlich ein Stück eines Kennzeichens hervorschaute. Noch bevor große Erklärungen nötig wurden, fiel das Kennzeichen beim Ansprechen kurzerhand aus der Jacke des Mannes heraus.

Der 24-jährige Mann aus Bad Eilsen räumte den Diebstahl unmittelbar ein. Uneinsichtig zeigte er sich dennoch. Seiner Ansicht nach hätten die Polizeibeamten ihm "den spaßigen Tag versaut".

Der Mann wirkte alkoholisiert, verweigerte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest. Nach Abschluss der Maßnahmen setzte er seinen Heimweg fort.

Das entwendete Kennzeichen konnte wieder dem Streifenwagen zugeführt werden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.

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