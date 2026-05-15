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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Rinteln - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) In der Wennenkämper Straße in Rinteln-Uchtdorf kam es am Donnerstagabend zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter BMW 320D xDrive im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21:28 Uhr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der BMW war in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den Pkw im Bereich der vorderen linken Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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