Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Rinteln - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) In der Wennenkämper Straße in Rinteln-Uchtdorf kam es am Donnerstagabend zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter BMW 320D xDrive im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 21:28 Uhr durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der BMW war in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den Pkw im Bereich der vorderen linken Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

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