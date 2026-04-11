Polizei Wuppertal

POL-W: W-Störungen bei Versammlung in Wuppertal am Samstag

Wuppertal (ots)

Für Samstag, den 11.04.2026, in der Zeit von 12:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, wurde durch eine Privatperson für die Organisation "Im Namen des Herrn" im Bereich Döppersberg (Bahnhofsvorplatz) in Wuppertal-Elberfeld eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel mit Aufzug angezeigt. Das Thema der Versammlung wurde mit "Christenverfolgung weltweit und christliche Werte im Abendland" angegeben.

Fünf Personen, die dem linken Spektrum zuzuordnen sind, begaben sich gegen 13:30 Uhr, in die Versammlung und verursachten Störungen. Erst als infolge der andauernden Störungen mögliche körperliche Auseinandersetzungen drohten, wurden die Personen aus der Versammlung ausgeschlossen. Hierbei kam es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzt wurde niemand, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Personen erhielten zudem Platzverweise für den Versammlungsort und die anschließende Aufzugsstrecke. Eine Person aus dem linken Spektrum verteilte Flugblätter, auf denen kein Impressum erkennbar war, so dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt wird.

Der geplante Aufzug startete gegen 14:50 Uhr mit ca. 30 Teilnehmenden und endete gegen 16:15 Uhr wieder am Ausgangspunkt ohne besondere Vorkommnisse.

Eine weitere Versammlung einer Privatperson im Bereich Alte Freiheit mit dem Thema "Politische Gefangene" verlief von 14:30 Uhr bis ca. 15:45 Uhr unauffällig.

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