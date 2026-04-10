Polizei Wuppertal

POL-W: 260410-W Suche nach vermisstem 78-jährigen Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

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Wuppertal (ots)

Am 09.04.2026, gegen 18:30 Uhr, verließ der vermisste 78- jährige Franz Josef M. die Pflegeeinrichtung Stockder-Stiftung der Bergischen Diakonie in der Straße Vieringhausen 64 in Remscheid. Der Vermisste ist weder zeitlich noch räumlich orientiert. Der Vermisste ist noch gut zu Fuß. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Anlaufadressen sind nicht vorhanden. Bei gutem Wetter hat er eine Affinität zum Wald.

Personenbeschreibung:

- Männlich - 78 Jahre - Ca. 1,78m groß - Ca. 78 kg - Schlanke Figur - Kurze graue Haare - Zuletzt bekleidet mit grauem Oberteil und grauer Hose

Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen, u.a. unter Einsatz eines Hubschraubers und eines Mantrailer-Suchhundes verliefen bislang ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 2840 oder in dringenden Fällen der Notrufnummer 110 zu melden.

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