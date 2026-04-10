PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: 260410-W Suche nach vermisstem 78-jährigen Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: 260410-W Suche nach vermisstem 78-jährigen Mann - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Am 09.04.2026, gegen 18:30 Uhr, verließ der vermisste 78- jährige Franz Josef M. die Pflegeeinrichtung Stockder-Stiftung der Bergischen Diakonie in der Straße Vieringhausen 64 in Remscheid. Der Vermisste ist weder zeitlich noch räumlich orientiert. Der Vermisste ist noch gut zu Fuß. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Anlaufadressen sind nicht vorhanden. Bei gutem Wetter hat er eine Affinität zum Wald.

Personenbeschreibung:

   -	Männlich -	78 Jahre -	Ca. 1,78m groß -	Ca. 78 kg -	Schlanke 
Figur -	Kurze graue Haare -	Zuletzt bekleidet mit grauem Oberteil und
grauer Hose

Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen, u.a. unter Einsatz eines Hubschraubers und eines Mantrailer-Suchhundes verliefen bislang ergebnislos.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 2840 oder in dringenden Fällen der Notrufnummer 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:32

    POL-W: W Zeugenaufruf nach Angriff am Berliner Platz

    Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (09.04.2026, 12:00 Uhr) attackierten zwei Unbekannte einen 34-Jährigen, der bei dem Überfall Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 34-Jährige am Busbahnhof in Oberbarmen auf, als er von zwei ihm unbekannten Personen angesprochen wurde. Nachdem der Geschädigte äußerte, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse, sprühte ihm einer der Angreifer ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:58

    POL-W: W Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Nächstebreck

    Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (08.04.2026, 14:15 Uhr) erlitten insgesamte fünf Personen Verletzungen, als ihre Autos kollidierten. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Nächstebrecker Straße in Richtung Gewerbegebiet. An der Einmündung Bramdelle beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen, als ihre Ampel grünes Licht zeigte. Zeitgleich befuhr eine 48-jährige Suzuki-Fahrerin mit ihren beiden Mitfahrerinnen ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 12:04

    POL-W: W Frau verletzt sich bei E-Scooter-Sturz

    Wuppertal (ots) - In der Yale-Allee stürzte am 08.04.2026, gegen 17:15 Uhr, eine Frau (39) mit einem E-Scooter. Die 39-Jährige war mit dem E-Scooter auf der Yale-Allee in Richtung Wendehammer unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Im Zuge des Sturzgeschehens wurde die Frau verletzt und später durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren