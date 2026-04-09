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Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau verletzt sich bei E-Scooter-Sturz

Wuppertal (ots)

In der Yale-Allee stürzte am 08.04.2026, gegen 17:15 Uhr, eine Frau 
(39) mit einem E-Scooter.

Die 39-Jährige war mit dem E-Scooter auf der Yale-Allee in Richtung 
Wendehammer unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die 
Kontrolle über das Fahrzeug verlor. 

Im Zuge des Sturzgeschehens wurde die Frau verletzt und später durch 
Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die 
Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema:

- Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos.

- Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance 
halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr.

- Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so 
Ihr Leben retten.

- E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als 
Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre 
alt sein.

- Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über
eine Betriebserlaubnis verfügen.

- Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. 
Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten.

- Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen.
Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren.

- Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom 
Handy oder Smartphone.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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