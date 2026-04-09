Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau verletzt sich bei E-Scooter-Sturz

Wuppertal (ots)

In der Yale-Allee stürzte am 08.04.2026, gegen 17:15 Uhr, eine Frau (39) mit einem E-Scooter. Die 39-Jährige war mit dem E-Scooter auf der Yale-Allee in Richtung Wendehammer unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Im Zuge des Sturzgeschehens wurde die Frau verletzt und später durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

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