POL-W: W Folgemeldung - W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen
Wuppertal (ots)
Die Polizei hat am heutigen Tag folgende Pressemitteilung veröffentlich: W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6251196 ) Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.
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