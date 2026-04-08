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Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgemeldung - W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen

Wuppertal (ots)

Die Polizei hat am heutigen Tag folgende Pressemitteilung 
veröffentlich: W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen ( 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6251196 )

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Zeugen und 
Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.04.2026 – 10:00

    POL-W: W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen

    Wuppertal (ots) - Am späten Dienstagabend (07.04.2026, 22:45 Uhr) raubten drei Täter zwei Jugendliche aus. Die beiden männlichen Geschädigten (15, 16) hielten sich in dem Durchgang zwischen der Straße Höhne und dem Gemarker Ufer auf, als drei flüchtig Bekannte auf sie zukamen. In einer verbalen Auseinandersetzung und unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes forderten die drei Angreifer ihre beiden Opfer zur ...

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