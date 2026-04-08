POL-W: W Folgemeldung - W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen

Wuppertal (ots) - Am 03.04.2026, gegen 13:55 Uhr, kam es auf der Freiheitstraße in Höhe der Blumenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Hyundai Tucson auf der Freiheitstraße in westliche Richtung. Als er in Höhe zur Blumenstraße verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer auf den Hyundai auf. Hierbei zog sich der Mann eine schwere Verletzung an der ...

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