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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Am 08.04.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem 
Raubdelikt. 

Ein 46-jähriger Mann war im Bereich des Berliner Platzes / 
Rittershauser Platzes fußläufig unterwegs, als er unvermittelt von 
zwei Männern körperlich attackiert wurde, die nach bisherigen 
Erkenntnissen zu einer Fünfergruppe gehörten. 

Im Zuge des Angriffs wurden ihm ein Schlüssel, Ausweisdokumente sowie
sein Mobiltelefon entwendet. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde
durch Rettungskräfte versorgt.

Die vier tatbeteiligten Männer waren allesamt schwarz gekleidet und 
circa 20 Jahre alt. Einer trug zur Tatzeit eine weiße Kappe. Die 
beteiligte Frau ist circa 18 Jahre alt und 1,70m groß. Zur Tatzeit 
trug sie pinke Haare mit blonden Strähnen, ein pinkes Oberteil sowie 
einen pinken Rock. Zudem hatte sie einen beigen Fellmantel und 
schwarze Stiefel an.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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