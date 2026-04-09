Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Raub am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Am 08.04.2026, gegen 23:10 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einem Raubdelikt. Ein 46-jähriger Mann war im Bereich des Berliner Platzes / Rittershauser Platzes fußläufig unterwegs, als er unvermittelt von zwei Männern körperlich attackiert wurde, die nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Fünfergruppe gehörten. Im Zuge des Angriffs wurden ihm ein Schlüssel, Ausweisdokumente sowie sein Mobiltelefon entwendet. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte versorgt. Die vier tatbeteiligten Männer waren allesamt schwarz gekleidet und circa 20 Jahre alt. Einer trug zur Tatzeit eine weiße Kappe. Die beteiligte Frau ist circa 18 Jahre alt und 1,70m groß. Zur Tatzeit trug sie pinke Haare mit blonden Strähnen, ein pinkes Oberteil sowie einen pinken Rock. Zudem hatte sie einen beigen Fellmantel und schwarze Stiefel an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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