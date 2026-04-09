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Polizei Wuppertal

POL-W: W Vorläufige Festnahme nach Drogendeal

Wuppertal (ots)

Gestern (08.04.2026, 14:30 Uhr), nahm die Polizei einen 31-jährigen 
Deutschen fest, dem illegaler Handel mit Betäubungsmitteln 
vorgeworfen wird.

Einsatzkräfte beobachteten den Tatverdächtigen, als er sich an den 
Sitzbänken am Wichlinghauser Markt befand. Währenddessen griff der 
Mann mehrfach in ein hinter ihm befindliches Gebüsch und steckte sich
was in seine Bauchtasche. In der Folge kauften nacheinander drei 
Personen augenscheinlich Betäubungsmittel bei ihm.  

Anschließend wurde ein Käufer durch die Einsatzkräfte kontrolliert. 
Dort fanden Polizisten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel bei 
denen es sich vermutlich um Cannabis handelt.

Sodann wurde auch der tatverdächtige Deutsche kontrolliert. Hierbei 
fanden die Beamten verkaufsfertig abgepackte Druckverschlusstüten 
sowohl mit Cannabis als auch mit Haschisch. Zudem führte der Mann 
Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. In dem oben genannten 
Gebüsch konnten die Polizisten einen Gefrierbeutel mit 
Betäubungsmitteln feststellen. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss 
für die Wohnung des Beschuldigten erlassen, in der man ebenfalls 
Betäubungsmittel fand.

Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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