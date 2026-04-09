Polizei Wuppertal

POL-W: W Vorläufige Festnahme nach Drogendeal

Wuppertal (ots)

Gestern (08.04.2026, 14:30 Uhr), nahm die Polizei einen 31-jährigen Deutschen fest, dem illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Einsatzkräfte beobachteten den Tatverdächtigen, als er sich an den Sitzbänken am Wichlinghauser Markt befand. Währenddessen griff der Mann mehrfach in ein hinter ihm befindliches Gebüsch und steckte sich was in seine Bauchtasche. In der Folge kauften nacheinander drei Personen augenscheinlich Betäubungsmittel bei ihm. Anschließend wurde ein Käufer durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Dort fanden Polizisten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel bei denen es sich vermutlich um Cannabis handelt. Sodann wurde auch der tatverdächtige Deutsche kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten verkaufsfertig abgepackte Druckverschlusstüten sowohl mit Cannabis als auch mit Haschisch. Zudem führte der Mann Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. In dem oben genannten Gebüsch konnten die Polizisten einen Gefrierbeutel mit Betäubungsmitteln feststellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten erlassen, in der man ebenfalls Betäubungsmittel fand. Der Tatverdächtige wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

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