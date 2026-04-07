Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei ermittelt Tatverdächtigen - Folgemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 23.03.2026 wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Remscheid von einem Dacia-Fahrer auf der Theodor-Körner-Straße angefahren und verletzt. (s. Pressemeldung vom 25.03.2026, 14:01 Uhr: "RS Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes bewusst angefahren" oder unter folgendem Link: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6243317). Die intensiven Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission führten zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Hierzu trug maßgeblich der Hinweis eines Bürgers bei, der durch die Medienberichterstattung auf das Tageschehen aufmerksam geworden war. Dieser hatte gesehen, wie der Fahrer den PKW vor der Tat abgestellt hatte und wohin dieser anschließend gegangen war. Am vergangenen Donnerstag (02.04.2026) vollstreckte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Rumänen, der zuvor vom Amtsgericht Wuppertal erlassen wurde. Hierbei wurden das Mobiltelefon und der Führerschein des Tatverdächtigen sichergestellt. Im Rahmen der anschließenden Vernehmung gestand der Tatverdächtige die Tat. Gegen den Beschuldigten besteht mithin der dringende Tatverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten.

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