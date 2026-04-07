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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei ermittelt Tatverdächtigen - Folgemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 23.03.2026 wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Remscheid von 
einem Dacia-Fahrer auf der Theodor-Körner-Straße angefahren und 
verletzt.

(s. Pressemeldung vom 25.03.2026, 14:01 Uhr: "RS Gemeinsame 
Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 
Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes bewusst angefahren" 
oder unter folgendem Link: 
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6243317).

Die intensiven Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission führten
zu einem 28-jährigen Tatverdächtigen. Hierzu trug maßgeblich der 
Hinweis eines Bürgers bei, der durch die Medienberichterstattung auf 
das Tageschehen aufmerksam geworden war. Dieser hatte gesehen, wie 
der Fahrer den PKW vor der Tat abgestellt hatte und wohin dieser 
anschließend gegangen war. Am vergangenen Donnerstag (02.04.2026) 
vollstreckte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung
des Rumänen, der zuvor vom Amtsgericht Wuppertal erlassen wurde. 
Hierbei wurden das Mobiltelefon und der Führerschein des 
Tatverdächtigen sichergestellt.

Im Rahmen der anschließenden Vernehmung gestand der Tatverdächtige 
die Tat. Gegen den Beschuldigten besteht mithin der dringende 
Tatverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der 
gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf 
Vollstreckungsbeamte. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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