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Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (07.04.2026, 22:45 Uhr) raubten drei Täter 
zwei Jugendliche aus. 

Die beiden männlichen Geschädigten (15, 16) hielten sich in dem 
Durchgang zwischen der Straße Höhne und dem Gemarker Ufer auf, als 
drei flüchtig Bekannte auf sie zukamen. In einer verbalen 
Auseinandersetzung und unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes 
forderten die drei Angreifer ihre beiden Opfer zur Herausgabe von 
Bargeld auf. Nachdem die Geschädigten der Aufforderung nachkamen, 
flüchteten die Räuber mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung der Barmer 
Innenstadt. 

Eingesetzte Polizeibeamte trafen zwei der drei Angreifer (16 und 18) 
an und verbrachten sie in das Polizeigewahrsam. Anschließend wurden 
sie entlassen.  

Die beiden Geschädigten blieben bei dem Angriff unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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