Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Barmer Innenstadt unter Jugendlichen

Wuppertal (ots)

Am späten Dienstagabend (07.04.2026, 22:45 Uhr) raubten drei Täter zwei Jugendliche aus. Die beiden männlichen Geschädigten (15, 16) hielten sich in dem Durchgang zwischen der Straße Höhne und dem Gemarker Ufer auf, als drei flüchtig Bekannte auf sie zukamen. In einer verbalen Auseinandersetzung und unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes forderten die drei Angreifer ihre beiden Opfer zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem die Geschädigten der Aufforderung nachkamen, flüchteten die Räuber mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung der Barmer Innenstadt. Eingesetzte Polizeibeamte trafen zwei der drei Angreifer (16 und 18) an und verbrachten sie in das Polizeigewahrsam. Anschließend wurden sie entlassen. Die beiden Geschädigten blieben bei dem Angriff unverletzt.

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