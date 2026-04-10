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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Angriff am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (09.04.2026, 12:00 Uhr) attackierten zwei Unbekannte 
einen 34-Jährigen, der bei dem Überfall Verletzungen erlitt. 

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 34-Jährige am Busbahnhof
in Oberbarmen auf, als er von zwei ihm unbekannten Personen 
angesprochen wurde. Nachdem der Geschädigte äußerte, dass es sich um 
eine Verwechslung handeln müsse, sprühte ihm einer der Angreifer 
Reizstoff in das Gesicht. Anschließend spürte der 34-Jährige Tritte 
und fiel zu Boden. Unmittelbar danach flüchteten die Täter in 
Richtung Rosenau. 

Unabhängige Zeugen eilten zu dem verletzten Mann, leisteten ihm Hilfe
und verständigten den Notruf.

Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen zur Behandlung in ein 
Krankenhaus. 

Beide Täter sind männlich und haben ein südländisches 
Erscheinungsbild. Einer der Unbekannten ist circa 20 bis 23 Jahre 
alt. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Kappe und einem bunten 
Trainingsanzug bekleidet. Zu dem zweiten Täter liegen keine Hinweise 
vor. 

Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief negativ. 

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, 
sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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