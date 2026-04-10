Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf nach Angriff am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (09.04.2026, 12:00 Uhr) attackierten zwei Unbekannte einen 34-Jährigen, der bei dem Überfall Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 34-Jährige am Busbahnhof in Oberbarmen auf, als er von zwei ihm unbekannten Personen angesprochen wurde. Nachdem der Geschädigte äußerte, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse, sprühte ihm einer der Angreifer Reizstoff in das Gesicht. Anschließend spürte der 34-Jährige Tritte und fiel zu Boden. Unmittelbar danach flüchteten die Täter in Richtung Rosenau. Unabhängige Zeugen eilten zu dem verletzten Mann, leisteten ihm Hilfe und verständigten den Notruf. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Täter sind männlich und haben ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Unbekannten ist circa 20 bis 23 Jahre alt. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Kappe und einem bunten Trainingsanzug bekleidet. Zu dem zweiten Täter liegen keine Hinweise vor. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

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