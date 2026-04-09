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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Nächstebreck

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (08.04.2026, 14:15 Uhr) erlitten insgesamte fünf 
Personen Verletzungen, als ihre Autos kollidierten.  

Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Nächstebrecker Straße in 
Richtung Gewerbegebiet. An der Einmündung Bramdelle beabsichtigte sie
nach links in diese abzubiegen, als ihre Ampel grünes Licht zeigte. 
Zeitgleich befuhr eine 48-jährige Suzuki-Fahrerin mit ihren beiden 
Mitfahrerinnen (10, 16) die Nächstebrecker Straße in 
entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie
das rote Licht ihrer Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit 
dem BMW. In der Folge wurde der BMW gegen den Golf einer 36-Jährigen 
geschoben.

Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst 
brachte die Fahrzeuginsassen des Suzuki in ein Krankenhaus.  

Der Suzuki und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort
abgeschleppt. 

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 36.000 Euro. 

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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