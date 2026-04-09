Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Nächstebreck

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (08.04.2026, 14:15 Uhr) erlitten insgesamte fünf Personen Verletzungen, als ihre Autos kollidierten. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem BMW die Nächstebrecker Straße in Richtung Gewerbegebiet. An der Einmündung Bramdelle beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen, als ihre Ampel grünes Licht zeigte. Zeitgleich befuhr eine 48-jährige Suzuki-Fahrerin mit ihren beiden Mitfahrerinnen (10, 16) die Nächstebrecker Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah sie das rote Licht ihrer Ampel und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem BMW. In der Folge wurde der BMW gegen den Golf einer 36-Jährigen geschoben. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Fahrzeuginsassen des Suzuki in ein Krankenhaus. Der Suzuki und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden vor Ort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 36.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

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