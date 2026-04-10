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POL-W: W Strategische Fahndungsmaßnahmen in Wuppertal zur Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität

POL-W: W Strategische Fahndungsmaßnahmen in Wuppertal zur Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität
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Wuppertal (ots)

Am Freitag, 10.04.2026 (von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr), hat die Polizei
Wuppertal in den Innenstadtbereichen von Barmen und Elberfeld 
strategische Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. 

Im Fokus der Einsatzkräfte, an denen neben einer Vielzahl von 
uniformierten und zivilen Beamten der Polizei auch Kräfte der 
Bereitschaftspolizei teilgenommen haben, stand die Bekämpfung der 
Straßenkriminalität - insbesondere der Messerkriminalität. Zudem 
unterstützten die Netzwerkpartner von Bundespolizei und 
Zollfahndungsamt die Maßnahmen. 

Während des Einsatzes wurden insgesamt 436 Personen und Fahrzeuge 
kontrolliert. Bei den Kontrollen beschlagnahmten die eingesetzten 
Beamten diverse Gegenstände. Dazu zählen insbesondere Messer und ein 
Schlagstock. Des Weiteren konnten diverse Betäubungsmittel 
sichergestellt werden.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte 15 Strafanzeigen (insbesondere 
wegen Betäubungsmitteldelikten). Darüber hinaus legten die Beamten 52
Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor.

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Kleiner Werth nahmen 
Beamte einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Der Mann führte 
verkaufsfertige Druckverschlusstüten samt Cannabis und Haschisch mit 
sich. Zudem fanden die Polizisten vier Ampullen Kokain. Die Person 
wurde vorläufig festgenommen.

Des Weiteren sprach die Polizei vier Platzverweise aus und 
vollstreckte zwei offene Haftbefehle.


Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität 
vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu 
stärken, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen
Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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