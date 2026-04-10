Polizei Wuppertal

POL-W: W Strategische Fahndungsmaßnahmen in Wuppertal zur Bekämpfung der Straßen-, Gewalt- und Messerkriminalität

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Wuppertal (ots)

Am Freitag, 10.04.2026 (von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr), hat die Polizei Wuppertal in den Innenstadtbereichen von Barmen und Elberfeld strategische Fahndungsmaßnahmen durchgeführt. Im Fokus der Einsatzkräfte, an denen neben einer Vielzahl von uniformierten und zivilen Beamten der Polizei auch Kräfte der Bereitschaftspolizei teilgenommen haben, stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität - insbesondere der Messerkriminalität. Zudem unterstützten die Netzwerkpartner von Bundespolizei und Zollfahndungsamt die Maßnahmen. Während des Einsatzes wurden insgesamt 436 Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen beschlagnahmten die eingesetzten Beamten diverse Gegenstände. Dazu zählen insbesondere Messer und ein Schlagstock. Des Weiteren konnten diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte 15 Strafanzeigen (insbesondere wegen Betäubungsmitteldelikten). Darüber hinaus legten die Beamten 52 Ordnungswidrigkeitenanzeigen vor. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Straße Kleiner Werth nahmen Beamte einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Der Mann führte verkaufsfertige Druckverschlusstüten samt Cannabis und Haschisch mit sich. Zudem fanden die Polizisten vier Ampullen Kokain. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Des Weiteren sprach die Polizei vier Platzverweise aus und vollstreckte zwei offene Haftbefehle. Um gegen Straßen-, Gewalt- und insbesondere Messerkriminalität vorzugehen und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, wird die Polizei Wuppertal auch in Zukunft in unregelmäßigen Abständen ähnliche Kontrollaktionen durchführen.

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