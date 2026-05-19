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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 19.05.2026 gegen 16:15 Uhr kam es in Heringsdorf auf der Neuhofer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 61- jährige Fahrzeugführerin eines PKW Skoda die Straße Am Kanal und bog auf die Neuenhofer Straße ein. Dabei übersah sie die 63-jährige deutsche Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Gehweg der Neuehofer Straße befuhr und die Einmündung zu Straße Am Kanal überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrerin, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und durch den alarmierten Rettungsdienst schwerverletzt in das Klinikum nach Wolgast verbracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.300 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitiger Vollsperrung der Fahrbahn.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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