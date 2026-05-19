Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall in Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 19.05.2026 gegen 16:15 Uhr kam es in Heringsdorf auf der Neuhofer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 61- jährige Fahrzeugführerin eines PKW Skoda die Straße Am Kanal und bog auf die Neuenhofer Straße ein. Dabei übersah sie die 63-jährige deutsche Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Gehweg der Neuehofer Straße befuhr und die Einmündung zu Straße Am Kanal überquerte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrerin, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und durch den alarmierten Rettungsdienst schwerverletzt in das Klinikum nach Wolgast verbracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.300 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitiger Vollsperrung der Fahrbahn.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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