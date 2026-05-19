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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden auf der L266 in Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 19.05.2026 gegen 18:45 Uhr ereignete auf der L266 in der Ortslage Heringsdorf ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden. Ein 75-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bog mit seinem PKW Audi nach links in den Setheweg ab, übersah dabei das entgegenkommende Kleinkraftrad Simson und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 16-jährige Mopedfahrerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand an beiden Kraftfahrzeugen ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Die beiden verletzten Jugendlichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Am Unfallort kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

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Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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