Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden auf der L266 in Heringsdorf (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 19.05.2026 gegen 18:45 Uhr ereignete auf der L266 in der Ortslage Heringsdorf ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden. Ein 75-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bog mit seinem PKW Audi nach links in den Setheweg ab, übersah dabei das entgegenkommende Kleinkraftrad Simson und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 16-jährige Mopedfahrerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand an beiden Kraftfahrzeugen ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Die beiden verletzten Jugendlichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Am Unfallort kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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