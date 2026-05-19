Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden auf der L266 in Heringsdorf (LK V-G)
Heringsdorf (ots)
Am 19.05.2026 gegen 18:45 Uhr ereignete auf der L266 in der Ortslage Heringsdorf ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden. Ein 75-jähriger Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bog mit seinem PKW Audi nach links in den Setheweg ab, übersah dabei das entgegenkommende Kleinkraftrad Simson und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 16-jährige Mopedfahrerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin stürzten und wurden leicht verletzt. Es entstand an beiden Kraftfahrzeugen ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Die beiden verletzten Jugendlichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wolgast verbracht. Am Unfallort kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
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