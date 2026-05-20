Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb leistet Widerstand in Greifswald und verletzt Polizisten (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am 19.05.2026 gegen 18:30 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes aus Greifswald, Schuhagen beim Polizeihauptrevier Greifswald und teilte mit, dass es am 18.05.2026 zu einem Ladendiebstahl in dem Markt kam. Hier wurde durch eine bis dato unbekannte männliche Person Parfum im Wert von ca. 100 Euro entwendet. Nunmehr sei die Person wieder in der Verkaufsstelle. Daraufhin begaben sich die Beamten aus dem Revier Greifswald in den Drogeriemarkt, wo sie auf den Anrufer und den vermeintlichen Ladendieb trafen. Daraufhin wurde die Person zur Klärung des Sachverhaltes und Identitätsfeststellung in die Büroräume des Drogeriemarktes gebeten. Auf dem Weg dorthin verhielt sich die Person bereits verbal aggressiv und versuchte die Beamten mittels Kopfstoßes zu attackieren, was jedoch abgewehrt werden konnte. In den Büroraumen kam es dann erneut zu einem versuchten Angriff auf die eingesetzten Kräfte, wobei der Tatverdächtige daraufhin zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Hiergegen wehrte sich der Tatverdächtige, biss einem Beamten in die Hand und verletzte ihn dadurch leicht. Nach kurzer Zeit konnte der Tatverdächtige abschließend fixiert werden. Nachdem sich der Tatverdächtige beruhigt hatte und keine weitere Gegenwehr leistete, konnte eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Demnach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 19-jährigen guineischen Staatsangehörigen. Dieses muss sich nun wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls verantworten. Der leicht verletzte Polizeibeamte wurde im Klinikum Greifswald behandelt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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