Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizisten stellen Euro-Paletten sicher - Verdächtiger will sie vom Revier "zurückholen"

Neubrandenburg (ots)

Gestern Abend gegen 21:20 Uhr haben mehrere aufmerksame Zeugen beobachtet, dass von einer Baustelle in der Neustrelitzer Straße Euro-Paletten durch zwei Männer gestohlen wurden. Die Zeugen filmten den Diebstahl, riefen die Polizei und stellten die möglichen Beweismittel der Polizei zur Verfügung.

Aufgrund der detaillierten Erinnerungen der Zeugen hatten die Polizeibeamten vor Ort konkrete Hinweise auf einen Hausaufgang. Sie konnten die Namen der beiden möglichen Tatverdächtigen ermitteln und klingelten bei einem von beiden. Der Tatverdacht hatte sich inzwischen erhärtet - die Paletten waren auf dem Balkon zu sehen. Einer der Beschuldigten öffnete zunächst die Tür und wollte die Beamten nicht hereinlassen. Er schloss die Tür und stellte die Klingel ab. Die Polizei konnte durch die Staatsanwaltschaft einen Dursuchungsbeschluss erwirken.

Irgendwann machte der Mieter nach mehrfachem Klopfen der Polizei wieder die Tür auf. Nach Aussicht auf die Wohnungsdurchsuchung gab er dann an, sechs Euro-Paletten mit einem weiteren Mann gestohlen zu haben, um sich eine Sitzlandschaft zu bauen.

Die Polizisten nahmen Anzeigen gegen die beiden Männer wegen des Vorwurfs des Diebstahls auf. Zudem ließen sie die offensichtlich alkoholisierten Männer vor Ort pusten - es ergaben sich Werte von 2,45 bzw. 2,60 Promille.

Die Beamten stellten die Paletten im Wert von etwa 180 Euro sicher und nahmen sie mit aufs Revier. In der Nacht tauchte der 45-Jährige dann am Revier auf und wollte sich die Paletten wieder zurückholen, in dem er in den Innenhof gelangen wollte. Die anwesenden Polizisten stellten den Mann und erklärten ihm unter anderem, dass weder der Diebstahl von gelagerten Paletten von einer Baustelle noch das "Zurückholen" der sichergestellten Paletten vom Revier eine Option für sein Bauvorhaben sind.

Die Polizei bedankt sich explizit bei den Zeugen, die nicht nur die Polizei gerufen haben, sondern auch konkrete Hinweise auf die Verdächtigen parat hatten.

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