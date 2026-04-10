Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Brennende Thuja-Hecke bedroht Wohngebäude

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Am 10. April wurde die Feuerwehr Pulheim gegen 12:45 Uhr zu einer an einem Wohnhaus stehenden, brennenden Thuja-Hecke alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte war diese schon über mehrere Meter abgebrannt und hatte schon Schaden am Gebäude verursacht.

Am Freitagmittag (10.04.) wurden die freiwilligen Löschzüge Pulheim, Stommeln und Geyen mit der hauptamtlichen Wache zu einem Feuer in die Schubertstraße in Pulheim gerufen. Hier sollte eine Thuja-Hecke, die den Garten zweier Reihenhäuser trennt und direkt an diese Häuser grenzt, brennen. Als die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Schmickler in die Straße einfuhr, war bereits die Rauchsäule erkennbar. Die Kräfte der Feuerwehr begannen unter Atemschutz sofort mit ihren Löschmaßnahmen an der etwa drei Meter hohen Hecke. Eigene Löschversuche der Anwohner und Nachbarschaft mit einem großvolumigen Schlauch konnten eine Ausbreitung des Feuers zwar behindern, letztlich aber nicht löschen. Das Feuer war durch den Einsatz der Feuerwehrkräfte, die sich mit sieben Fahrzeugen und gut 30 Kräften auf den Weg zur Einsatzstelle gemacht hatten, dann schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Durch das rasche Vorgehen aller Beteiligten konnten zwar verhindert werden, dass das Feuer auf das Haus überschlug, aber nicht, dass Teile einer Terrassenüberdachung zu Schaden kamen. Die letzten Kräfte konnten nach gut einer halben Stunde die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben und wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

Die Feuerwehr Pulheim weist, da solche Brände immer wieder im Stadtgebiet vorkommen, alle Bürger darauf hin, dass gerade Thuja-Hecken schon mit einer leichten Zündenergie - hier reicht schon ein weggeworfener Zigarettenstummel aus - in Brand gesetzt werden und dann schnell zu einem großen Schadenfeuer führen können. Thuja-Hecken haben zumeist dünne, teils dürre Äste, wobei die Thuja-Blätter leicht brennbare ätherische Öle beinhalten und somit leicht brennen können. Das ist auch ein Grund dafür, dass diese Hecken, auch wenn die Thuja-Blätter grün und saftig sind, auch außerhalb heißer Sommertage z.B. durch die Wärmestrahlung eines "Unkrautbrenners" leicht, ja fast explosionsartig, in Flammen aufgehen können. Die Erfahrung der Feuerwehr zeigt, dass bei Vegetationsarbeiten mit solchen Brennern schnell auch andere Heckensorten Feuer fangen und wenn sich diese in der Nähe von Gebäuden befinden, ein ganzes Haus oder auch Fahrzeuge in Brand setzen können.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell