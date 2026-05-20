Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 20.05.2026 gegen 15:00 Uhr ereignete sich bei Binz auf der L29 ein Unfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Die 68- jährige Fahrerin eines Jeep kam von der Proraer Allee aus Richtung der Dollahner Straße und wollte nach links auf die L29 in Richtung Binz abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigen 66-jährigen Motorradfahrer, welcher sich auf der L29 befand und geradeaus in Richtung Prora fahren wollte und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die PKW- Fahrerin wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L29 halbseitig gesperrt werden.

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