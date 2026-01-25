Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.01.2026 zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz Festwiese zu einer Unfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/Ausparken einen nebenan geparkten grauen Pkw der Marke Mercedes-Benz mit Augsburger Kennzeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell