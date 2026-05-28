Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch bei Maselheim.

Ulm (ots)

Um 8.15 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Audi auf der L266 unterwegs. Der Mann kam aus Richtung Schemmerhofen wollte nach rechts in die Ulmer Straße in Richtung Warthausen-Herrlishöfen abbiegen. An der Einmündung hielt der Audifahrer an. Das bemerkte wohl ein 40-Jähriger mit seinem Skoda zu spät und fuhr in das Heck des stehenden Audi. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils rund 1.500 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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