Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Dubiose Handwerker unterwegs

Nicht übers Ohr hauen ließ sich am Mittwoch ein 62-Jähriger bei Langenenslingen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben stand bei dem Senior gegen 15 Uhr ein Handwerker vor dem Haus in der Fürstenbergstraße. Der Mann mit englischem Akzent bot ihm an, den Hof mit übrig gebliebenem Teer zu asphaltieren. Das Material wäre noch von Teerarbeiten an der Bundesstraße übrig geblieben. Der clevere Hausbesitzer handelte richtig und ließ sich nicht auf ein dubioses Geschäft mit dem Engländer ein. Deshalb kam es auch erst gar nicht zu einem Schaden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die augenscheinlich sehr günstig angebotenen Leistungen der Wanderarbeiter oft nicht fachgerecht und nicht mit der erhofften Qualität ausgeführt werden und Gewährleistungsansprüche im Nachgang in der Regel nicht eingefordert werden können. Nicht selten wird nach der Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten ein höherer Preis gefordert, als zunächst vereinbart worden war. Um sich vor späteren Schäden zu schützen rät die Polizei, derartige Angebote vorab genauestens zu prüfen und im Zweifelsfall nicht darauf einzugehen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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