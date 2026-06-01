Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Raub am frühen Sonntagmorgen auf dem Westring

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Sonntag (31.Mai 2026) wurde gegen 03:20 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Goch nach eigenen Angaben auf dem Westring in Höhe der Hausnummer 20 von einem bisher unbekannten Täter überfallen. Er erhielt von dem maskierten Mann einen Stoß gegen den Rücken und stürzte daraufhin zu Boden. Der Täter entriss ihm sein Handy, ein Samsung Galaxy S23, und nahm ihm seine schwarze Umhängetasche ab. Der Täter, der kein Wort gesprochen haben soll, entfernte sich dann in unbekannte Richtung. In der entwendeten Umhängetasche befand sich ein Portemonnaie mit einem zweistelligen Bargeldbetrag, einem Personalausweis und einer Bankkarte der Volksbank. Die Kriminalpolizei in Goch sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Raub oder zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

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