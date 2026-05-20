POL-WAF: Ahlen. Elektrogeräte bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 19.5.2026, zwischen 9.05 Uhr und 11.30 Uhr auf der Hauptstraße in Neubeckum ereignet hat, auf dem Parkplatz einer Bank. Der Flüchtige fuhr gegen einen roten Mercedes Benz, A-Klasse und beschädigte das Auto an der rechten Front. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug ...

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