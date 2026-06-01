Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Versuchter Einbruch in Discounter

Alarmanlage löst aus

Kalkar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. Mai 2026) haben unbekannte Täter versucht, in eine Discounter-Filiale an der Xantener Straße einzudringen. Sie hebelten die Eingangstür auf und versuchten anschließend auch die zweite, innenliegende Tür zu öffnen. Dabei lösten die Täter jedoch einen Alarm aus, was sie in die Flucht schlug. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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