PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Versuchter Einbruch in Discounter
Alarmanlage löst aus

Kalkar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. Mai 2026) haben unbekannte Täter versucht, in eine Discounter-Filiale an der Xantener Straße einzudringen. Sie hebelten die Eingangstür auf und versuchten anschließend auch die zweite, innenliegende Tür zu öffnen. Dabei lösten die Täter jedoch einen Alarm aus, was sie in die Flucht schlug. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 12:58

    POL-KLE: Emmerich - Räuberischer Diebstahl in Wohnung / Seniorin zu Boden geschubst

    Emmerich (ots) - Am Sonntag (31. Mai 2026) gegen kurz nach 12:00 Uhr klopfte es an der Terrassentür einer Seniorin auf der Moritz-von-Nassau-Straße. Eine Frau stand vor der Tür und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch über eine Unterschriftensammlung für bedürftige Kinder. Offenbar nutzte ein unbekannter Komplize der Unterschriftensammlerin die Gelegenheit, ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 12:56

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bürogebäude / Alarmanlage löst aus

    Kleve-Kellen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Mai 2026) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Seitentür in ein Bürogebäude an der Wilhelm-Sinsteden-Straße eingedrungen. Eine Alarmanlage schlug gegen 23:40 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren