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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Radfahrer von Pkw in der Vorbeifahrt touchiert
19-Jähriger wird in Neulouisendorf schwer verletzt

Kalkar (ots)

Am Samstag (30. Mai 2026) wurde ein 19-jähriger Radfahrer aus Uedem bei einem Verkehrsunfall an der Neulouisendorfer Straße in Neulouisendorf schwer verletzt. Er war gegen 17:20 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Gocher Straße kommend in Richtung Kalkarer Straße unterwegs, als er von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw mit dessen rechten Außenspiegel erfasst wurde. Er stürzte dadurch und erlitt schwere Verletzungen, der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Vermutlich hatte der 40-jährige Autofahrer aus Uedem den ordnungsgemäß an der rechten Fahrbahnseite fahrenden Radfahrer übersehen. Am Pkw entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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