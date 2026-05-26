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Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Täter betrügen Seniorin um Geld und Wertgegenstände - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Münster (ots)

Am Donnerstag (21.05., 12 bis 18 Uhr) haben bislang unbekannte Betrüger eine 85-jährige Münsteranerin dazu gebracht, an der Kanalstraße einen höheren Geldbetrag und Wertgegenstände an einen "falschen Polizisten" auszuhändigen. Die Polizei warnt vor der miesen Masche und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben der Seniorin erhielt sie mehrere Anrufe von unbekannten ausländischen sowie deutschen Mobilfunkrufnummern. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Kriminalpolizei aus und behauptete, dass die Polizei vor kurzem eine kriminelle Bande festgenommen habe. Bei diesen Kriminellen sei ein Zettel mit dem Namen und der Adresse der Geschädigten gefunden worden sowie mit Informationen über mögliche Wertgegenstände in ihrem Besitz. Man gehe davon aus, dass die Bande beabsichtige, auch bei der Seniorin einzubrechen. Der Betrüger kündigte deshalb an, ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei würde vorbeikommen, um Wertgegenstände der Seniorin vorsorglich sicherzustellen.

Die 85-Jährige übergab im Verlauf des ersten Telefonats gegen 12 bis 13 Uhr zunächst Wertgegenstände an einen vermeintlichen Polizisten. In der Folge hob sie außerdem eine höhere Geldsumme von ihrer Bank ab und übergab diese gegen 17 bis 18 Uhr im Zuge einer zweiten Übergabe an den gleichen vermeintlichen Polizisten. Nach Aussage der Seniorin soll der Abholer männlich und circa 1,80 Meter groß sein. Er soll ein "deutsches Erscheinungsbild" und glatte schwarze Haare haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen und Personen, die etwas Auffälliges wahrgenommen haben, um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0, und rät:

   - Seien Sie stets misstrauisch bei Anrufen von Ihnen unbekannten 
     Rufnummern.
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, sondern 
     legen Sie einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte 
     Personen. Die echte Polizei wird Sie niemals dazu auffordern.
   - Rufen Sie im Zweifelsfall selbst bei der Behörde an, von der die
     angebliche Amtsperson kommt. Wichtig: Suchen Sie die 
     Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich 
     diese durch die Telefonauskunft geben.
   - Falls schon jemand vor Ort ist: Lassen Sie grundsätzlich keine 
     Unbekannten in Ihre Wohnung, sondern lassen Sie den Besucher vor
     der abgesperrten Tür warten.
   - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel 
     Polizisten, den Dienstausweis.
   - Wählen Sie im Zweifel die Notrufnummer 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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