Polizei Münster

POL-MS: Anfangsverdacht des sexuellen Missbrauchs an 12-jährigem Jungen - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Münster/Gelsenkirchen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster.

Am Samstag, 18. April, erstattete die Mutter eines 12-jährigen Jungen Anzeige bei der Polizei wegen des Anfangsverdachts eines Sexualdelikts zum Nachteil des Kindes. Es ist daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet worden. Ein erster Kontakt zwischen dem Tatverdächtigen und dem Jungen soll sich bei einem Sichtungstraining eines Gelsenkirchener Fußballvereins ergeben haben. Der Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft war dort als Co-Trainer im Jugendbereich tätig. Am 22. April durchsuchten Ermittler Privaträume des Beschuldigten. Dabei stellten die Beamten eine Vielzahl diverser Datenträger sicher.

Die Ermittlungen und Auswertung der Datenträger dauern aktuell an. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Dirk Ollech unter der Rufnummer (0251) 494-2373.

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