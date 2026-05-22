Polizei Münster

POL-MS: 15-Jährige aus Gievenbeck vermisst - Polizei Münster bittet um Hinweise

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Münster (ots)

Die Polizei Münster ist auf der Suche nach der seit dem 14.05. vermissten Namiana H. aus Gievenbeck und wendet sich nun mit der Bitte um Mitfahndung nach der Minderjährigen an die Öffentlichkeit. Die 15-Jährige war nach einem Streit nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Bisherige Ermittlungen haben noch keinen konkreten Hinweis auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten ergeben. Namiana H. ist etwa 1,55 Meter groß und hat schwarze, lange Haare.

Zurzeit gibt es keine Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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