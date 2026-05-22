Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer stürzt nach Bremsmanöver auf der Geiststraße - Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem er stark abbremsen musste, um den Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden, ist ein 50-Jähriger am Donnerstag (21.05., 16:45 Uhr) im Einmündungsbereich der Turmstraße in die Geiststraße von seinem Rad gestürzt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der bislang unbekannten Person am Steuer des Pkw und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Angaben des 50-Jährigen war er stadtauswärts auf dem Radweg der Geiststraße unterwegs. Die unbekannte Person im Pkw befuhr die Geiststraße in Richtung stadteinwärts und bog genau in dem Moment nach links in die Turmstraße ab, als der Radfahrer den Einmündungsbereich passierte. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der 50-Jährige stark ab und stürzte infolgedessen von seinem Fahrrad. Er trug leichte Verletzungen davon. Das Auto entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Wagen gehandelt haben. Der 50-Jährige gab außerdem an, vor Ort mit bislang unbekannten Unfallzeugen gesprochen zu haben.

Die Polizei bittet nun diese und mögliche weitere Zeugen sowie die unbekannte Person am Steuer des Pkw, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell