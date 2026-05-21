Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem bislang unbekannte Einbrecher zwischen Dienstagnachmittag (19.05., 16 Uhr) und Mittwochmorgen (20.05., 07:15 Uhr) in eine Grundschule an der Grevingstraße eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Mitarbeitende der Schule entdeckten am Morgen das geöffnete Fenster eines durchsuchten Büros. Ob die Einbrecher Tatbeute mitgenommen haben, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0.

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