Polizei Münster

POL-MS: 22-Jährige von Bus angefahren und schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 22-jährige Münsteranerin ist am Mittwochabend (20.05., 18 Uhr) an der Einsteinstraße bei einem Unfall mit einem Linienbus schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war der Linienbus vom Zentrum kommend auf der Einsteinstraße unterwegs. Die 22-Jährige überquerte die Einsteinstraße in einem Baustellenbereich und schob ihr Fahrrad über eine Fußgängerinsel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die Münsteranerin stürzte und geriet unter einen der Busreifen. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Einsteinstraße.

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