Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrer flüchtet nach Kollision mit 68-Jährigem - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem es Dienstagmittag (21.05., 13.30-13.45 Uhr) auf der Warendorfer Straße Ecke Hohenzollernring zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen ist, ist die Polizei auf der Suche nach einem der Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-Jähriger stadtauswärts den Radweg der Warendorfer Straße. Als er an einer Kreuzung nach rechts in den Hohenzollernring abbiegen wollte, überholte ihn der unbekannte Radfahrer von rechts in der Kurve. Während des Überholvorgangs stießen die beiden Lenker aneinander, beide Radfahrer stürzten. Ein Zeuge kam dem 68-Jährigen zur Hilfe. Als der Münsteraner im Gespräch äußerte, die Polizei zu rufen, entfernte sich der Unbekannte auf dem Hohenzollernring in Richtung Wolbecker Straße.

Der flüchtige Radfahrer soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte schwarze Haare und nach Angaben des 68-Jährigen ein "nordafrikanisches Aussehen".

Die Polizei bittet den gesuchten Radfahrer und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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