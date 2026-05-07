PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Kennzeichentafeln im Stadtgebiet Güstrow gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet Güstrow zu mehren Diebstahlsdelikten an Kraftfahrzeugen. Demnach meldeten sich insgesamt bereits fünf Bürger bei der Polizei und meldeten, dass ihre hinteren amtlichen Kennzeichentafeln entwendet wurden. So bereicherten sich die bislang unbekannten Täter an Fahrzeugen in der Langen Stege, der Rostocker Straße, Speicherstraße und der Querstraße. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fahrzeugeigentümer betroffen sein könnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Güstrower Polizei zu wenden. Möglicherweise haben auch private Überwachungskameras relevante Aufzeichnungen gemacht, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 09:17

    POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Zwei Tatverdächtige gestellt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 06. Mai 2026, kam es gegen 12:00 Uhr in einer Parfümerie in der Rostocker Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich eine 21-jährige Deutsche sowie ihr 23-jähriger Begleiter in das Geschäft in einem Rostocker Einkaufszentrum. Dort sollen sich die beiden Personen bereits ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 06:30

    POL-HRO: Zeugen nach Raubstraftaten in Schwerin gesucht

    Schwerin (ots) - Nach zwei Raubstraftaten im Süden Schwerins ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck nach den Tätern und sucht Zeugen. Beide Taten ereigneten sich innerhalb einer Woche auf einem Waldweg zwischen der L072 und der Plater Straße. Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr sei ein 17-jähriger Spaziergänger von drei jungen Männern unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren