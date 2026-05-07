Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Kennzeichentafeln im Stadtgebiet Güstrow gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Güstrow/ Landkreis Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet Güstrow zu mehren Diebstahlsdelikten an Kraftfahrzeugen. Demnach meldeten sich insgesamt bereits fünf Bürger bei der Polizei und meldeten, dass ihre hinteren amtlichen Kennzeichentafeln entwendet wurden. So bereicherten sich die bislang unbekannten Täter an Fahrzeugen in der Langen Stege, der Rostocker Straße, Speicherstraße und der Querstraße. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fahrzeugeigentümer betroffen sein könnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Güstrower Polizei zu wenden. Möglicherweise haben auch private Überwachungskameras relevante Aufzeichnungen gemacht, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

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