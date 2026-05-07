Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Zwei Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 06. Mai 2026, kam es gegen 12:00 Uhr in einer Parfümerie in der Rostocker Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich eine 21-jährige Deutsche sowie ihr 23-jähriger Begleiter in das Geschäft in einem Rostocker Einkaufszentrum. Dort sollen sich die beiden Personen bereits auffällig verhalten haben, sodass Mitarbeiterinnen des Geschäfts die Kunden besonders beobachteten. In der Folge konnten die Mitarbeiterinnen feststellen, wie der Mann ein Parfum im Wert von rund 80 Euro aus einem Regal entnommen und in seiner Jacke verborgen haben soll.

Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die beiden Personen anschließend das Geschäft. Als Mitarbeiterinnen versuchten, den 23-jährigen Tatverdächtigen festzuhalten, riss sich dieser los und entfernte sich zunächst vom Tatort.

Die 21-jährige Tatverdächtige konnte mit Unterstützung weiterer Personen bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Rostock eilten nach der Alarmierung umgehend in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 23-jährige afghanische Tatverdächtige auch aufgrund der guten Personenbeschreibung festgestellt werden.

Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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