PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Zwei Tatverdächtige gestellt

Rostock (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 06. Mai 2026, kam es gegen 12:00 Uhr in einer Parfümerie in der Rostocker Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand begaben sich eine 21-jährige Deutsche sowie ihr 23-jähriger Begleiter in das Geschäft in einem Rostocker Einkaufszentrum. Dort sollen sich die beiden Personen bereits auffällig verhalten haben, sodass Mitarbeiterinnen des Geschäfts die Kunden besonders beobachteten. In der Folge konnten die Mitarbeiterinnen feststellen, wie der Mann ein Parfum im Wert von rund 80 Euro aus einem Regal entnommen und in seiner Jacke verborgen haben soll.

Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die beiden Personen anschließend das Geschäft. Als Mitarbeiterinnen versuchten, den 23-jährigen Tatverdächtigen festzuhalten, riss sich dieser los und entfernte sich zunächst vom Tatort.

Die 21-jährige Tatverdächtige konnte mit Unterstützung weiterer Personen bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Mehrere Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Rostock eilten nach der Alarmierung umgehend in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der 23-jährige afghanische Tatverdächtige auch aufgrund der guten Personenbeschreibung festgestellt werden.

Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 06:30

    POL-HRO: Zeugen nach Raubstraftaten in Schwerin gesucht

    Schwerin (ots) - Nach zwei Raubstraftaten im Süden Schwerins ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck nach den Tätern und sucht Zeugen. Beide Taten ereigneten sich innerhalb einer Woche auf einem Waldweg zwischen der L072 und der Plater Straße. Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr sei ein 17-jähriger Spaziergänger von drei jungen Männern unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:02

    POL-HRO: Polizei Schwerin sucht Opfer nach Verkehrsgefährdung auf dem Großen Dreesch

    Schwerin (ots) - Nachdem zwei 18-Jährige am Dienstag in Schwerin mit einem auffälligen grünen Mercedes Cabrio Verkehrsstraftaten begangen haben, sucht die Polizei nun eine Frau als wichtige Zeugin. Die beiden Heranwachsenden stehen im Verdacht, das Fahrzeug am frühen Nachmittag in Schwerin unbefugt in Gebrauch genommen zu haben und damit rücksichtslos und mit ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:49

    POL-HRO: Falschfahrerin löst Polizeieinsatz auf der BAB 19 aus

    Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Abend konnte eine Geisterfahrt auf der BAB 19 durch den Einsatz der Polizei beendet werden. Gegen 21:30 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle mehrere Notrufe ein. Die Anrufer berichteten übereinstimmend, dass ihnen auf der Richtungsfahrbahn Berlin, Höhe der Anschlussstelle Glasewitz, ein Pkw entgegenkam. Während ein Funkstreifenwagen des Autobahnpolizeireviers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren