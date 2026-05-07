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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Hinweise nach Diebstahl eines Postfahrrades in Rostock-Lütten Klein

Rostock (ots)

Am 06.05.2026 wurde der Polizei der Diebstahl eines Postfahrrades im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gemeldet.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Post informierte die Polizei darüber, dass ein bislang unbekannter Täter ihr Dienstfahrrad entwendet haben soll. An dem gelben Fahrrad befanden sich zudem Seitentaschen mit Brief- und Paketsendungen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die Postzustellerin das Fahrrad gegen 14:20 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe der Stockholmer Straße 1 abgestellt, um Postsendungen auszutragen. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.

Eine Zeugin gab der Zustellerin gegenüber an, beobachtet zu haben, wie ein bislang unbekannter Mann mit dem Fahrrad in Richtung Stockholmer Straße gefahren sei.

Gegen 15:00 Uhr meldete sich ein Hinweisgeber aus dem Rostocker Fischerdorf bei der Polizei und teilte mit, dort ein Postfahrrad aufgefunden zu haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mindestens fünf Paketsendungen aus den am Fahrrad befindlichen Taschen entwendet.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zeitraum zwischen 14:20 Uhr und 14:50 Uhr im Bereich Lütten Klein, Stockholmer Straße oder im Bereich Fischerdorf eine Person mit dem beschriebenen Postfahrrad gesehen oder kann Angaben zum Täter machen? Wer hat möglicherweise eine Person mit mehreren Paketen oder Briefsendungen bemerkt?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Rostock unter 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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