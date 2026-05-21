Polizei Münster

POL-MS: Vierter Castor-Transport verläuft ohne Zwischenfälle

Münster / Ahaus / Jülich (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 21.05.2026, erreichte der vierte Castortransport störungsfrei das Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus.

Die Polizei Münster hatte zur sicheren Durchführung den Transport erneut mit Einsatzkräften begleitet. Der Start des Castors an der Jülicher Entsorgungsgesellschaft erfolgte planmäßig. Er wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt.

Die im Vorfeld des Transports angezeigten Versammlungen verliefen störungsfrei. In Jülich fanden zwei Versammlungen mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 12 Personen statt. In Ahaus waren ebenfalls zwei Versammlungen angezeigt, von denen eine noch vor Beginn durch die Versammlungsanzeigende abgesagt wurde. Die Gesamtteilnehmerzahl betrug in der Spitze ca. 40 Personen.

Gegen 18:55 Uhr wurden in Ahaus vor dem Rathaus drei Personen festgestellt, die angaben, eine Kunstaktion durchführen zu wollen. Die Polizei ordnete diese Aktion als Spontanversammlung ein. Die Versammlung verlegte gegen 19.50 Uhr zum Schlossplatz und wurde gegen 20.00 Uhr beendet.

Erforderliche Sperrungen entlang der Transportstrecke führten zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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